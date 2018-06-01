هيئة المسيرات: الجمعة القادمة مليونية القدس احياء ليوم القدس العالمي

2018/06/01 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وأعلن خالد البطش القيادي في الجهاد الاسلامي ان الجمعة القادمة ستكون جمعة القدس في ذكري احتلالها واحياء ليوم القدس العالمي مؤكدا ان فعاليات عديدة تسبق احياء يوم القدس العالمي بينها مسيرة عودة رمزية تتجه صوب معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.ودعا البطش الجماهير الفلسطينية للمشاركة في مليونية الجمعة القادمة في مخيمات العودة الخمسة.واعتبر البطش في مؤتمر صحفي شرق مدينة غزة ان المنظومة الدولية فشلت في حماية الشعب ا لفلسطيني من بطش الاحتلال من خلال احباط القرارات الدولية التي تدين الاحتلال وفي احسن الاحوال تساوي بين الضحية والجلاد.وحمل البطش الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية التصعيد ضد الشعب الفلسطيني موجها التحية للمقاومة التي لقنت العدو درسا واجبرته علي العودة الي تفاهمات العام 2014 .ودعا البطش الي وقف عمليات التطبيع التي تقوم بها جهات عربية داعيا الي دعم صمود مدينة القدس المحتلة.وأعلنت الهيئة اختتام فعاليات جمعة من غزة الي حيفا موجهة التحية للمشاركين في سفينة كسر الحرية التي انطلقت من غزة الثلاثاء واعتقل الاحتلال الصهيوني افرادها قبل ان يفرج عنهم.وفي ذات السياق اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الممرضة رزان النجار من سكان خانيونس و اصابة اكثر من مئة فلسطيني بجراح خلال مسيرات العودة اليوم الجمعة مؤكدة ان بينهم اربعين اصابة بالرصاص الحي وثلاث منهم اصابتهم خطيرة.**387** 2342

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