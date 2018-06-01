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بدء اللقاء بين مساعد كيم جونغ اون وترامب في المكتب البيضوي
2018/06/01 | 21:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ويلتقي مساعد كيم الرئيس الاميركي في المكتب البيضوي بعدما اجرى محادثات الاربعاء والخميس في نيويورك مع وزير الخارجية مايك بومبيو استعدادا لقمة تاريخية محتملة بين ترامب وكيم.

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