بدء اللقاء بين مساعد كيم جونغ اون وترامب في المكتب البيضوي

2018/06/01 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويلتقي مساعد كيم الرئيس الاميركي في المكتب البيضوي بعدما اجرى محادثات الاربعاء والخميس في نيويورك مع وزير الخارجية مايك بومبيو استعدادا لقمة تاريخية محتملة بين ترامب وكيم.

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