بالصور .. استشهاد متطوعة وإصابة عشرات الفلسطينيين خلال مسيرة الجمعة الثالثة من رمضان

2018/06/01 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في تصريح صحفي أن الطبيبة الفلسطينية المتطوعة رزان أشرف النجار استشهدت مساء اليوم بعد تعرضها لرصاص جيش الاحتلال على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع.وأضاف القدرة أن النجار تعمل طبيبة متطوعة ميدانية تعالج المصابين على السياج الفاصل شرق خانيونس جنوب قطاع غزة ، مشيراً الى أن 100 فلسطيني أصيبوا بجراح وحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع ، إثر اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين السلميين ، موضحاً أن من بين الإصابات 40 بالرصاص الحي.وبارتقاء الطبيبة "النجار" يرتفع عدد الشهداء جراء اعتداء الاحتلال على مسيرات "العودة" السلمية منذ انطلاقها قبل شهرين، إلى 119 شهيداً، إضافة لإصابة أكثر من 13 ألف إصابة.وعصر اليوم توافد مئات الفلسطينيين نحو مخيمات "العودة" على الحدود الشرقية لغزة ، للمشاركة بمسيرات "العودة"، والتي أطلقت عليها الهيئة الوطنية العليا للمسيرة اليوم اسم "من حيفا إلى غزة ..وحدة دم ومصير مشترك".ومنذ نهاية آذار الماضي ، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية ، قرب السياج الفاصل شرق القطاع للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها قسراً عام 1948 ، وهو العام الذي قام فيه الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلةانتهىم .

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