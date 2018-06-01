قناة كويتية تطرد مذيعة سعودية بسبب صدام حسين

2018/06/01 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر إعلامية بأن قناة ATV الكويتية أوقفت المذيعة السعودية سارة الودعاني عن الظهور على شاشتها، بسبب سلسلة تغريدات امتدحت فيها صدام حسين.

ووردت أنباء عن إيقاف قناة ATV ("العدالة") الودعاني عن العمل، حيث شاركت في تقديم برنامج خاص بشهر رمضان إلى جوار صالح الراشد وشيلاء سبت، بعد حملة شنها مستخدمو الإنترنت داخل البلاد ضد المذيعة وخبيرة التجميل ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب سلسلة تغريدات منسوبة إليها وتعرب عن إعجابها بصدام.

في غضون ذلك، يشير بعض النشطاء إلى أن الودعاني اشترت الحساب الذي نشرت فيه التغريدات المدوية وهو لم يكن لها في السابق، بينما لا يزال آخرون يطالبون بطرد المذيعة من البلاد معتبرين أنها مسؤولة عن نشرها.

المصدر: وكالات

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