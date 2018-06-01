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القبض على اثنين من المتهمين بتزوير العملة الاجنبية في الموصل
2018/06/01 | 21:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نينوى – واع خاص القت قوة من قيادة شرطة نينوى اليوم الجمعة ، القبض على اثنين من مزوري العملة الاجنبية شرقي المحافظة.

وقال مراسلنا نقلا عن مصدر في القيادة لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان “قوة من مكافحة اجرام نينوى ، القت القبض على اثنين من مزوري العملة الاجنبية في منطقة كوكجلي بإيسر الموصل، مشيرا الى […]

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