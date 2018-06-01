2018/06/01 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى – واع خاص القت قوة من قيادة شرطة نينوى اليوم الجمعة ، القبض على اثنين من مزوري العملة الاجنبية شرقي المحافظة.وقال مراسلنا نقلا عن مصدر في القيادة لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان “قوة من مكافحة اجرام نينوى ، القت القبض على اثنين من مزوري العملة الاجنبية في منطقة كوكجلي بإيسر الموصل، مشيرا الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على اثنين من المتهمين بتزوير العملة الاجنبية في الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على اثنين من المتهمين بتزوير العملة الاجنبية في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).