خبير قانوني: ٣١ مرشحا فقط فازوا في الانتخابات التشريعية العراقية باصوات ناخبيهم!

2018/06/01 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير القانوني طارق حرب ان 31 مرشحا فازوا بالانتخابات وتجاوزوا العتبة الانتخابية ألمقدرة بعشرين ألف صوت من مجموع 329 مقعدا برلمانيا.

وقال حرب في رسالة وردت لوكالة النبأ للأخبار، اليوم الجمعة، انه "يوم 2018/5/30 انتهت فترة الشكاوى الانتخابية لتبدأ فترة الطعون امام الهيئة القضائية، والتي حدد قانون مفوضية الانتخابات عشرة أيام لحسمها ثم مصادقة المحكمة الاتحادية العليا ثم المرسوم الجمهوري للانعقاد ثم الجلسة الاولى برئاسة الأكبر سناً لترديد اليمين الدستورية الواردة بالمادة الخمسين من الدستور حيث يتحول المرشحون الفائزون وعددهم 329 الى نواب" .

واضاف ان "الفائزين هم 31 نائبا فقط حيث تجاوزوا العتبة الانتخابية أو القاسم الانتخابي والذي نقدره بالحصول على عشرين الف صوت فقط أي ان هنالك 299 نائبا سيدخلون البرلمان على الرغم من إخفاقهم أو فشلهم في الانتخابات بحيث لم يحققوا الفوز والنجاح".

مستدركا "لكن القانون الانتخابي سحبهم سحبا لاحتلال المقعد البرلماني".

واشار حرب الى ان "هذه الاسماء هي:- نوري المالكي وهو الحاصل على الاصوات وقدرها 102 ألف صوت وخالد متعب 72 الف وهادي العامري 63 الف وحيدر العبادي 59 الفا وماجدة التميمي 55 الفا وأياد علاوي 28 الفا وعبد الحسين عبطان 34 الفا وريبوار طه 63 الفا ومحمد الحلبوسي 41 الفا وأرشد الصالحي 38 الفا وميزان محمد عباس سليمانية اتحاد 55 الفا وأحمد حمه رشيد 34 الفا سليمانية الجماعة الاسلامية ويوسف محمد صادق 70 الفا سليمانية التغيير والأسماء الاخرى الفائزة عشرين الف صوت وأقل من ثلاثين الف صوت جبار علي بصرة النصر وميزان محمد 55 الفا سليمانية اتحاد رجوان احسان وبليسه عبد الحبار وبختيار جبار وغالب محمد ويزكون لطيف وسعران عبيد وعدنان فيحان وآرام ناجي وليتر طاهر وديار طيب وفيان صبري وناهده الدايني وناصر يوسف ومحمد شاكر وهادر زبير ومحمد تميم".

لافتا الى ان "عدد النساء اللواتي دخلن البرلمان بأصواتهن من اثنين في الانتخابات السابقة الى أربعة وقاصر الفوز على الاحزاب التقليدية يضاف لها فائز واحد من حركة الجيل الجديد ولم يستطع أي شيوعي أو مدني من الوصول الى البرلمان بأصواته وكان الأعلى رائد فهمي حيث حصل على أقل من العشرين ألفا بقليل ولم تبلغ امرأة ما بلغته حنان الفتلاوي في الانتخابات السابقة من أصوات وكانت ناهدة الدايني الأعلى في عدد الاصوات في ديالى بالنسبة للرجال والنساء".



انتهى/خ.

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