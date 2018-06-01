ماليزيا تطلق صندوقاً لتبرع المواطنين لسداد ديون البلاد

2018/06/01 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أنشأت الحكومة الماليزية صندوقاً لجمع تبرعات المواطنين للمساهمة في سداد ديون البلاد.

وفي غضون 24 ساعة فقط من إطلاق الحكومة لهذا الصندوق الذي سُمي "صندوق الأمل الماليزي" جمع أكثر من 7 ملايين رينجيت" 1.76 مليون دولار أمريكي".

ووصف وزير المالية الماليزي "ليم غوان إنغ" في بيان صحفي اليوم حصيلة التبرعات حتى الآن "هذا بالفعل إنجاز رائع".

وقال "ليم":"حقا، لقد أخذ الماليزيون وطنهم إلى مستوى أكبر، وعلى استعداد للتخلي عن علاواتهم ونقدودهم الاحتياطية للمساعدة في إعادة بناء هذه الأمة التي نحبها جميعاً".

وأضاف "ليم" أن المبلغ الذي تم جمعه سيتم تحديثه يوميًا على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية وعلى منصاتها الإعلامية الاجتماعية.

وكانت الحكومة الماليزية برئاسة مهاتير محمد المنتخب حديثاً قد أعلنت أنها ستُخفض 17 ألف وظيفة حكومية، بالإضافة إلى تقليص مرتبات الوزراء بنحو 10%، من أجل خفض ديون البلاد البالغة 250 مليار دولار.

كما أعلنت أنها تدرس تطبيق 10% ضرائب على السلع والخدمات، بداية من سبتمبر المقبل.

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