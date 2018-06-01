فيسبوك يلغي أحد أبرز ميزاته

2018/06/01 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/متابعة…

أعلنت شركة فيسبوك، الجمعة، أنها ستلغي خاصية الموضوعات الأكثر تداولا “تريندنغ” من صفحات مستخدميها، وهي خاصية كانت تجمع أكثر الأخبار والمشاركات انتشارا في موقع التواصل الاجتماعي، وذلك سعيا لضمان اطلاع المستخدمين على أخبار من مصادر موثوقة.

وتأتي الخطوة التي ستنفذ خلال بضعة أيام في وقت تواجه فيه أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، انتشار الأخبار الكاذبة على منصتها، وهو أمر أصبح في بعض الأماكن أساسيا في انتشار الأخبار.

وقالت فيسبوك إن خاصية الأكثر تداولا لا تساهم إلا بأقل من 1.5 بالمائة في المتوسط من المشاهدات في المؤسسات الإخبارية الكبرى، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضافت أن الشركة تختبر طرقا جديدة لعرض الأخبار، تشمل قسما للأخبار العاجلة، وآخر بعنوان “توداي إن” وهو قسم قد يخصص للأخبار المحلية.

وثارت شكوك بشأن نوعية الأخبار على فيسبوك بعد مزاعم عن نشر عملاء روس وآخرين تقارير إخبارية كاذبة على الموقع، منها ما نشر أثناء حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.

وأدخلت فيسبوك في السنوات الماضية تغييرات على الموضوعات الأكثر تداولا، لتجنب الانحياز الفكري والسياسي.



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