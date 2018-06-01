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ترامب يجتمع مع زعيم كوريا الشمالية كيم في 12 يونيو
2018/06/01 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب اجتماع مع مبعوث كبير من بيونجيانج اليوم الجمعة إن القمة المزمعة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ستعقد كما كان مقررا أصلا لها في 12 يونيو حزيران في سنغافورة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض “أعتقد أنها ستكون عملية ناجحة للغاية في النهاية”.

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