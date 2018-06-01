تربية ذي قار تعلن نتائج السادس الابتدائي يوم الاحد المقبل

2018/06/01 | 22:10

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شبكة أخبار الناصرية:

قالت مديرية تربية محافظة ذي قار، اليوم، إن نتائج امتحانات السادس الابتدائي ستعلن الاحد المقبل.

وأوضح مدير عام

شبكة أخبار الناصرية:قالت مديرية تربية محافظة ذي قار، اليوم، إن نتائج امتحانات السادس الابتدائي ستعلن الاحد المقبل.وأوضح مدير عام تربية ذي قار رياض العمري، لشبكة أخبار الناصرية، أن إعلان نتائج الامتحانات الوزارية للصف السادس الابتدائي سيكون يوم الاحد المقبل ، مؤكدا تصحيح جميع الدفاتير الامتحانية من قبل كوادر التربية.ولفت الى ان المحافظة حققت نسب نجاح جيدة هذا العام .



داعيا ادارات المدارس الابتدائية للتهيؤ لاستلام النتائج وتوزيعها.انتهى.

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