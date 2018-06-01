بوسكيتس : عندما تفوز بالابطال 3 سنوات متتالية فلايمكن أن يكون كل هذا من الحظ

2018/06/01 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – أثنى سرجيو بوسكيتس نجم وسط برشلونة على الالقاب الثلاث المتتالية التي حصدها ريال مدريد في دوري الابطال .

وقال ” عندما تفوز ب3 القاب متتالية في دوري الابطال فهذا يعني أنك تقوم بشيء صحيح ، ولا يمكن أن يكون كل هذا من الحظ لكن يجب أن يكون لديك بعض الحظ في بعض الاوقات “.

وأضاف ” مع ذلك ما يجب أن ننظر إليه هو فريقنا، أنفسنا.



يجب أن نُقدر ما قمنا به واعتقد ان الفوز بالثنائية تعني أننا قدمنا موسما جيدا “.

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