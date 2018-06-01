الأمطار تتدخل مجدداً وتوقف بعض المباريات

2018/06/01 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأعلن المنظمون وقف المباريات عند الساعة 19,10 بالتوقيت المحلي (17,10 ت غ) لا سيما على الملعب الرئيسي فيليب شاترييه والثاني سوزان لنغلن.

ويلتقي على الملعب الأول الفرنسي لوكاس بوي مع الروسي كارن خاتشانوف والنتيجة تشير إلى فوز الأخير بمجموعتين 6-3 و7-5 (الثالثة 1-1).

وعلى الملعب الثاني، يتعادل الفرنسي الآخر غايل مونفيس مع البلجيكي دافيد غوفان بمجوعة لكلّ منهما 6-7 (8-6) و6 – 3 ، فيما يتخلف في الثالثة 2-3.

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