مواهب كأس العالم 2018 | بنيامين بافارد (3)

2018/06/01 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر يخرج من كأس العالم، العديد من المواهب والأسماء الشابة، التي طالما فرضت اسمها على الساحة بعد المشاركة التي تعد شهادة ميلاد جديدة في المونديال.

لوكاس بودولسكي وتوماس موللر وخاميس روديجيز، تألقوا في البطولات الأخيرة وهم أقل من 23 عاما، ليفرضوا أسماءهم بعد ذلك في سماء الكرة العالمية، ليأتي الدور على لاعب جديد يتألق ويجمع عليه الكل ليكون "الفتي الذهبي" للبطولة.

سلسلة مواهب كأس العالم روسيا 2018، سنستعرض فيها العديد من الأسماء الشابة الأقل من 23 عاما، وأن تكون خارج دائرة الدوريات الخمسة الأوروبية الكبرى بأكبر قدر ممكن من أجل جذب انتباهكم لأكبر عدد من المواهب الشابة.



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من هو بنيامين بافاردبنيامين بافارد، من مواليد مدينة موبييجي الفرنسية في السادس والعشرين من مارس لعام 1996 يبلغ من العمر22 عاما، يستطيع أن يلعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن ومتوسط دفاعي، يرتدي قميص شتوتجارت الألماني منذ الموسم الماضي، بعد أن تدرج في صفوف فريق ليل الفرنسي، يستطيع اللعب بالقدم اليمنى، ولديه عقدا يمتد مع الفريق الألماني حتى 2021، وتبلغ قيمته السوقية 25 مليون يورو.

ماذا قدم بنيامين بافارد الموسم الأخيرساهم بافارد في تأهل فريقه للدوري الألماني، كما ضمن الفريق البقاء في الدوري الألماني بعد عودته مرة أخرى، فشارك في جميع المباريات بقميص الفريق، فلم يغيب أي دقيقة عن المشاركة مع فريقه، مكتفيا بتسجيل هدف وحيد والحصول على بطاقة صفراء واحدة، 28 مباراة خاضها كقلب دفاع، و4 كظهير أيمن، و4 كلاعب وسط دفاعي.

أسلوب اللعبيعد بافارد بمثابة جوكر في كتيبة المدير الفني ديديه ديشامب أو فريقه الألماني، حيث يستطيع أن يشغل العديد من المراكز الدفاعية، وإن كان ينقصه الخبرات الدولية بشكل كبير، لكنه يمتاز بالقدرة على الاستحواذ على الكرة، وقطع الكرات من الخصم، تمرير الكرات القصيرة، وتشتيت الكرة من المناطق الدفاعية بشكل صحيح، لكن يعاب عليه العرقلة بشكل سليم للحصول على الكرة.

المسيرة الدوليةلم يخض بافارد سوى 4 مباريات دولية بقميص الديوك الفرنسية، وجميعها جاءت في المباريات الدولية الأخيرة استعداد لكأس العالم، حيث يعتمد عليه ديشامب كظهير أيمن، فخاض لقاءات ويلز وألمانيا وإيرلندا كبديل في حين شارك في لقاء روسيا بشكل أساسي، ومن المنتظر أن يشارك أمام إيطاليا.

التوقعات الموندياليةسيكون بافارد بمثابة البديل المثالي لجابريل سيدبيه الذي يشغل مركز الظهير الأيمن، كما سيكون خيار رائع كبديل أيضًا لرباعي قلب الدفاع رافائيل فاران وصامويل أومتيتي وبيرسيلن كيمبيي وعادل رامي، نفس الأمر قد يكون في خط الوسط مع تواجد كانتي وتولسيو ونزونزي، ليكون بافارد بمثابة الجوكر في تشكيل ديديه ديشامب.





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