سعيد الوجاني - الانقلاب البومديني ( بودين ) ، وفشل اختيارات الدولة الجزائرية . ( 1 )

2018/06/01 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني كل متتبع للمسار التنموي الجزائري المعطوب وفي كل المجالات ، لا يمكنه ان يرد السبب ، الاّ الى الانقلاب الفاشي الذي قاده الهواري بومدين على الرئيس الشرعي احمد بن بلة .وحين يلج السياسة من يجهلها ، ويتولى تسيير دولة بالاعتماد على شعارات كان لها بريقها المحتشم ابان الحرب الباردة ، قصد الاصطفاف الى جانب محتضني الأنظمة العسكرتارية التوتاليتارية ، من جهة للتّميز ، ومن جهة لضمان عراب يحميهم من سخط ش......

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