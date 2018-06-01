نائب يدعو الصحة لتوفير جهاز طبي ينقذ الاف من حالات الشلل لدى الاطفال

2018/06/01 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداددعا عضو مجلس النواب النائب رعد الماس، الجمعة، وزارة الصحة الى توفير جهاز طبي متطور سينقذ الاف من حالات الشلل لدى الاطفال داخل البلاد.ودعا الماس، وزارة الصحة الى "طرح الملف على جدول اعمال مجلس الوزراء من اجل تامين الجهاز الطبي في المؤسسات الصحية المختصة لانه سينقذ الاف من حالات الشلل لدى لاطفال والكبار بالاضافة الى ان سيرفع العبء عن كاهل الكثير من الاسر التي تضطر للسفر للخارج من اجل العلاج"، لافتا الى ان "وجود الجهاز سينقذ الكثيرين خاصة ابناء الاسر الفقيرة والمتعففة".

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