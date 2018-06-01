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ترامب: أمريكا ستجمد مئات العقوبات على كوريا الشمالية
2018/06/01 | 22:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل ترامب: أمريكا ستجمد مئات العقوبات على كوريا الشمالية

تأریخ التحریر: : 2018/6/1 22:03

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