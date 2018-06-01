سد اليسوا --- ونحن عنه غافلون

2018/06/01 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاد الحديثي

ساعات قليلة وسيبدأ تشغيل سد اليسو التركي -ساعات مؤلمة وحزينة ستغير واقع العراق بعد تشغيل هذا السد سيتغير كل شي ستنفق ملايين الاغنام والحيوانات بسبب الجفاف الذي سيجتاح العراق وستجف اغلب الاراضي الزراعية ستحدث كارثة بيئية غير مسبوقة بتاريخ العراق ستنتج عنها هجرة واسعة من مناطق مختلفة بحركة السكان وموجات هجرة ونزوح غير مسبوقة وغير مدروسة ...توقعت ان ترتفع بعض الحناجر لايقاف هذه الكارثة ...لكن الصدمة لم تكن بالحسبان لم نرى اي من سياسينا يعطي اهتمام بسيط بهذه المسألة الخطيرة كانها تتعلق بدولة اخرى وليست العراق...كان جل اهتمامهم ينصب وراء مناصب وزارية والصراع على رئاسة الوزراء

بدأت تركيا انشاء سد اليسو منذ سنة 2006 واكتمل إنشاؤه قبل شهرين بكلفة 1.7 مليار دولار ويتم خزن فيه كمية مياه تصل الى 33 مليار متر مكعب ويتطلب ملء السد ثلاث سنوات مما دعا تركيا الى تقليص حصة العراق المائية من 700 متر مكعب بالثانية وهي كمية بالكاد تسد حاجة العراق الى 60 متر مكعب بالثانية وبالتالي فان العراق اضطر الان الى استخدام خزين سد الموصل الذي يكفي على هذا الحال لمدة سنتين فقط وبعدها يصبح نهر دجلة أرضا قاحلة

الكارثة ان الحكومة العراقية خلال 11 سنة ممثلة برئاسة الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية لم تقم بأي جهود تذكر باعتراضات أو ندوات أو شكاوي لدى الامم المتحدة والمنظمات العالمية لإيصال صوتها من خطر هذا السد على العراق أرضا وشعبا وزراعة وثروة حيوانية وإنما اصيبت بصمت مطبق وكأن الامر لا يعنيها كما لم تقم هذه الحكومات خلال كل هذه السنوات ببناء سد على شط العرب لخزن المياه بدل ان تذهب الى البحر مع الماء المالح, والآن ما الحلول التي ستتبعها الحكومة بعد تشغيل السد بعد السكوت عليه لمدة 11 سنة, رأيي الشخصي ان اغلب مسؤولينا الكبار ليسوا عراقيين ولَم يعيشوا معاناة الناس وهم على استعداد لترك البلد والسفر الى بلدانهم الاخرى الموجودة فيها عوائلهم وأملاكهم التي تكفي لبناء عشرات من السدود وغيرها

..لم نرى تغريدة للسادة تطالب بحل مشكلة المياه ولا خطاب لتشكيل خلية ازمة للتوجه الى تركيا ولا دعوة من لتشكيل خلية ازمات كبرى ولم نسمع كلمة واحدة بخطبهم الرنانة لحل هذه الازمة الخطيرة والدعوة لتوقيع اتفاقية المياه مع دول الجوار ....سياسيينا وقادتنا وخطوطنا الحمراء الذين تصارعنا من اجلهم جميعهم خانونا وهم يتصارعون من اجل مصالحهم الشخصية الضيقة لا من اجل الوطن بدل ان يتوجهوا الى تركيا منهم من توجه الى الكويت ومنهم من غادر الى السعودية او طهران ..



تذكروا كلامي هؤلاء القادة سيرحلون حين تصيبكم اول محنة ويركبون طائراتهم الفاخرة

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