عصائب اهل الحق تطالب باتخاذ الاجراءات بحق السفارة الامريكية في بغداد

2018/06/01 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت حركة عصائب اهل الحق وزارة الخارجية العراقية باتخاذ الاجراءات بحق السفارة الامريكية في بغداد بعدما عد الكونغرس الامريكي حركة العصائب منظمة ارهابية.

وقالت الحركة في بيان إن قرار الكونغرس يعتبر تدخلا خارجيا اجنبيا سافرا في الشأن العراقي مطالبة الحكومة العراقية بأن تسجل موقفا واضحا وحازما تجاه هذه التدخلات السافرة.

وأضافت حركة عصائب اهل الحق أن واشنطن ستدفع ثمن هذه السياسات المتعجرفة واولى نتائجها فقدان الثقة الدولية .

وتبنى الكونغرس الامريكي مشروع قرار يعتبر عصائب اهل الحق وحركة النجباء وحزب الله العراقي منظمات ارهابية فيما احاله الى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.

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