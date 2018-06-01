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حرارة الصيف والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي يثقلان كاهل أهالي بغداد
2018/06/01 | 22:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 6 ساعات يومياً

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