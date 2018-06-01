الجمعة 1 حزيران 2018 م (17 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


كيف جاء الرد على ظهور الأميرة الذي أغضب السعوديين
2018/06/01 | 22:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- "ظهور غير مسبوق"، هذا ما وصفت به تقارير صحفية عالمية عديدة الظهور النادر لأميرة سعودية على أغلفة المجلات العالمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف جاء الرد على ظهور الأميرة الذي أغضب السعوديين) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف جاء الرد على ظهور الأميرة الذي أغضب السعوديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ بغداد تتفق مع اقليم كوردستان على نصب بوابات لصد الهجمات الالكترونية بمعبر مع تركيا
⋙  ترامب يعلن عن لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي يوم 12 حزيران في سنغافورة
⋙ علاوي يؤكد ضرورة الغاء المراكز الانتخابية التي شهدت عمليات تزوير
⋙ هل تنسحب القوات الايرانية من الجنوب السوري؟
⋙ "ترامب" يستقبل مبعوث كوريا الشمالية في زيارة تاريخية للبيت الأبيض
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. مظاهرات اهالي منطقة اليرموك ببغداد برفقة "خطيب الجمعة" و توجههم نحو مديرية الكهرباء
⋙ بالفيديو .. كارثة ثمنها ٣٠٠ الف دولار !
⋙ بالصور .. استشهاد متطوعة وإصابة عشرات الفلسطينيين خلال مسيرة الجمعة الثالثة من رمضان
الأكثر شيوعا