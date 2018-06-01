كيف جاء الرد على ظهور الأميرة الذي أغضب السعوديين

2018/06/01 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "ظهور غير مسبوق"، هذا ما وصفت به تقارير صحفية عالمية عديدة الظهور النادر لأميرة سعودية على أغلفة المجلات العالمية.

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