2018/06/01 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وصل مبعوث كبير من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى البيت الأبيض اليوم الجمعة للاجتماع مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وتعد هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم مسؤول رئيسي من البلد المعزول إلى واشنطن منذ 18 عامًا.

وكان في استقبال "كيم يونج تشول" نائب زعيم كوريا الشمالية، "جون كيلي" رئيس هيئة الأركان في البيت الأبيض، من أجل لقائه بالرئيس الأمريكي.



وفقا لوكالةً بلومبيرج.

وكان "ترامب" قد أعلن أن وفد كوري شمالي سيزور واشنطن اليوم يحمل رسالة من الزعيم "كيم.



جونغ.أون".

وبعد لقائه مع "كيم يونغ تشول" أمس في نيويورك، قال "مايك بومبيو" وزير الخارجية الأمريكي إن الجانبين "أحرزا تقدماً حقيقياً" لكننه لم يفصح عن كثير من التفاصيل.

وتعتبر هذه الزيارة خطوة إيجابية حول إمكانية عقد القمة المرتقبة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة والمقرر لها في 12 يونيو الجاري في سنغافورة.

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