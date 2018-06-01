هل تنسحب القوات الايرانية من الجنوب السوري؟

2018/06/01 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن الاطراف المعنية اتفقت على خروج القوات الإيرانية من جنوب غرب سوريا.

وقال نيبنزيا للصحفيين ردا على سؤال إن تم التوصل لاتفاق بين إسرائيل وإيران حول خروج قوات الأخيرة من جنوب غرب سوريا: "قرأت أنباء "سي ان ان" حول اتفاق وخروج من جنوب غرب سوريا.

وأضاف: كما فهمت فإن الاتفاق تم التوصل إليه.



ولا أستطيع حاليا أن أرد إن كان ينفذ، لكن كما فهمت فإن الأطراف المهتمة في التوصل إلى اتفاق مرتاحون لما استطاعوا التوصل إليه".

وكان مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اعلن عن عدم وجود أي أسس قانونية لدى الولايات المتحدة للمطالبة بسحب جميع القوات الخاضعة للقيادة الإيرانية من أراضي سوريا.

هذا وطرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الإثنين الماضي، في كلمة علنية تعتبر الأولى له بعد توليه منصب وزير الخارجية، قائمة من 12 مطلبا وضعتها الولايات المتحدة أمام الحكومة الإيرانية كشرط لتطبيع العلاقات، ومن ضمن هذه المطالب، سحب جميع القوات التي تخضع للقيادة الإيرانية من الأراضي السورية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في الثامن من أيار/مايو الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدا استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

وجرى التوقيع على الاتفاق النووي بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن: روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا) وبين إيران في تموز/يوليو 2015.



انتهى/خ.

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