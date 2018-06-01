تجدد التظاهرات في واسط احتجاجا على الكهرباء

2018/06/01 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ واسطتجددت التظاهرات في محافظة واسط، الجمعة، احتجاجا على تردي الكهرباء.وقال مراسل السومرية نيوز، ان العشرات من ابناء مدينة الكوت تظاهروا مساء اليوم، امام دائرة كهرباء واسط، احتجاجا على تردي الطاقة الكهربائية.واضاف المراسل ان المتظاهرين انتقلوا فيما بعد قرب مجلس المحافظة، مشيرا الى ان المطتاهرين اكدوا انهم تلقوا وعودا في التظاهرة السابقة باستقرار الطاقة الكهربائية الا ان هذه الوعود لم تتحقق مطلقا.يذكر ان اغلب المحافظات الجنوبية شهدت خلال الايام القليلة الماضية، تظاهرات حاشدة احتجاجا على تردي الطاقة الكهربائية.

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