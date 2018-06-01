إعلان نتائج السادس الابتدائي في ذي قار الأحد المقبل

2018/06/01 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية تربية محافظة ذي قار، اليوم، إن نتائج امتحانات السادس الابتدائي ستعلن الاحد المقبل.وأوضح مدير عام تربية ذي قار رياض العمري، في تصريح صحفي، أن إعلان نتائج الامتحانات الوزارية للصف السادس الابتدائي سيكون يوم الاحد المقبل" مؤكداً "تصحيح جميع الدفاتير الامتحانية من قبل كوادر التربية".ولفت الى ان المحافظة حققت نسب نجاح جيدة هذا العام" داعيا ادارات المدارس الابتدائية للتهيؤ لاستلام النتائج وتوزيعها".

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