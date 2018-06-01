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ناصر القصبي يرد على اتهامه بنشر الزنا في المجتمع السعودي (فيديو)
2018/06/01 | 22:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دافع الممثل السعودي ناصر القصبي، عن أحدث مسلسلاته التلفزيونية "العاصوف" من الاتهامات الموجهة إليه، بأنه يروج للزنا والعلاقات المحرمة في المجتمع السعودي.

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