ناصر القصبي يرد على اتهامه بنشر الزنا في المجتمع السعودي (فيديو)

2018/06/01 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع الممثل السعودي ناصر القصبي، عن أحدث مسلسلاته التلفزيونية "العاصوف" من الاتهامات الموجهة إليه، بأنه يروج للزنا والعلاقات المحرمة في المجتمع السعودي.

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