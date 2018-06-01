2018/06/01 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / بابل..تظاهرات حاشدة إحتجاجاً على إنقطاع الكهرباء

01/06/2018 22:22:00 PM | عدد القراءات : 20

واع / بابل

ظاهر المئات من أبناء محافظة بابل، اليوم الجمعة، إحتجاجاً على إنقطاع التيار الكهربائي.

وأفاد مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) ان "أهالي المحافظة ولليوم السادس على التوالي خرجوا بتظاهرات حاشدة إحتجاجاً على سوء توصيل التيار الكهربائي للمحافظة".

وطالب المتظاهرون "وزارة الكهرباء بتوفير الطاقة الكهربائية وانهاء الازمة في المحافظة، التي تشهد انقطاع شبه تام للطاقة.

وهدد مجلس بابل برفع جهاز {الار تي يو} الخاص بتوزيع التيار الكهربائي على المحافظات المجاورة في حال عدم توفير الطاقة للمحافظة.

ت:ح.ك

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