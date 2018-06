قريبا.. طبيبك في جيبك من سامسونغ

2018/06/01 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” مؤخرا، عن إبرام اتفاقية بين سامسونغ وشركة بريطانية لتوفير خدمة جديدة في المملكة المتحدة لحصول المرضى على استشارات طبية عبر إجراء محادثات فيديو مع أطباء.

ومن المنتظر أن تتوافر تقنية ذكاء اصطناعي، طورتها الشركة البريطانية “بيبيلون”، بشكل مسبق على أجهزة سامسونغ المباعة في بريطانيا تسمح للمستخدمين بحجز مواعيد مع أطباء من تخصصات مختلفة للحصول على استشاراتهم عبر محادثات فيديو.

كما يمكن للهواتف أن تساعد المريض من التحقق من أعراض أي مرض عبر التطبيق الصحي “هيلث” الذي سيتوافر على الأجهزة.

وكشفت “فايننشال تايمز” أن الخدمة الجديدة لن تكون مجانية، حيث يمكن الاشتراك فيها بشكل سنوي نظير 67 دولارا أو حجز موعد لمرة واحدة فقط نظير 33 دولارا.

الاتفاق يقضي بدفع سامسونغ لمبلغ للحصول على رخصة استعمال للتقنية الخاصة بـ “بيبيلون”، على أن يتقاسم الطرفان العائد المادي من الخدمة، وفق لما أورده موقع “engadget” التقني المتخصص.

