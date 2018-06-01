2018/06/01 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: هبطت أسعار النفط لأدنى مستوى منذ أبريل بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، لتسجل خسائر أسبوعية قوية مع زيادة الإنتاج الأمريكي وترقب تطورات المعروض.

وأضافت الشركات الأمريكية منصتين للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.

كما ارتفع إنتاج الخام الأمريكي بمقدار 44 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي ليواصل الصعود القياسي، بينما تراجعت مخزونات النفط بمقدار 4.2 مليون برميل خلال نفس الفترة.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن "أوبك" والمنتجين من خارجها يبحثون رفع المعروض من الخام، في حين أفادت أخرى أن منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها سيلتزمون باتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام الجاري.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط صعد بمقدار 215 ألف برميل يومياً في مارس الماضي ليصل إلى 10.47 مليون برميل يومياً.

وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يوليو بنحو 1.8% إلى 65.81 دولار للبرميل، ليسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.1%.

وكان الخام الأمريكي قد سجل خسائر خلال مايو الماضي بأكثر من 2%.

وبحلول الساعة 7:00مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنحو 0.6% إلى 77.08 دولار للبرميل.

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