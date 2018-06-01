ماي تعبر عن خيبة أمل بشأن قرار الرسوم الجمركية الأمريكي

2018/06/01 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الجمعة قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي في بيان إنها تشعر “بخيبة أمل عميقة لهذا القرار الذي لا مبرر له”.

وأضافت قائلة “الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يجب اعفاؤهما بشكل دائم من الرسوم الجمركية ونحن سنواصل العمل سويا لحماية ورعاية عمالنا وصناعاتنا”.

وقالت ماي إن صناعات الصلب والألومنيوم لها أهمية ضخمة للمملكة المتحدة، مشيرة إلى أنها تقدم أيضا مساهمة للصناعة الأمريكية بما في ذلك مشاريع للدفاع تعزز الأمن القومي للولايات المتحدة.

ومن ناحية أخرى، قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إن بريطانيا قلقة بشأن القرار الأمريكي لكنها تأمل بتحقيق تقدم عندما يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الزعماء الآخرين لمجموعة الدول السبع الغنية الأسبوع القادم.

وأبلغ هاموند الصحفيين أثناء اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في كندا اليوم الجمعة “إنه مبعث قلق لنا جميعا ونحن نشعر بخيبة أمل كبيرة لهذا الإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة”.

وتستضيف كندا اجتماع رؤساء حكومات مجموعة السبع الأسبوع القادم، وقال هاموند إنه يأمل بأن مناقشات وزراء المالية اليوم قد تمهد ترسي الأساس لأن يتوصل زعماء الاتحاد الأوروبي وكندا إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع ترامب أثناء القمة.

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