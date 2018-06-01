2018/06/01 | 23:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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هاي كورة – قام نادي تشيلسي بوضع تيبو كورتوا علي لائحة الانتقالات حيث أن نايي الريال و ليفربول مُهتمان بالحصول علي خدمان الحارس البلجيكي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 تشيلسي وضع تيبو كورتوا علي لائحة الانتقالات) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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