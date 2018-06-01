الحسين عموته يكسب قضيته ضد سعيد الناصيري رئيس الوداد المغربي

2018/06/01 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح المدرب الحسين عموته في كسب قضيته ضد سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، بشأن مستحقاته التي لم يحصل عليها حتى الآن.

وكان عموته مدربًا لفريق نادي الوداد، حتى تمت إقالته من منصبه، بقرار من إدارة النادي، بعد تدهور أحوال الفريق بمسابقة الدوري المغربي لسوء النتائج.

وبعد رحيل عموته من الوداد، لم يستطيع أن يحصل على مستحقاته لدى الوداد، الأمر الذي دفعه لرفع دعوة ضد رئيس النادي سعيد الناصيري.



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واستطاع عموته أن يكسب دعوته القضائية ضد الناصيري، ليكون الأخير مطالبًا بدفع المستحقات العالقة والتي تبلغ حوالي 600 ألف يورو.

وكان الحسين عموته قد تولى مهمة تدريب الوداد في الفترة من يناير 2017 حتى يناير 2018، واستطاع الحصول مع الفريق على دوري أبطال إفريقيا 2017 على حساب الأهلي المصري، والدوري المغربي موسم 2016/2017.





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