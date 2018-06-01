حكمت الحاج - الشعرُ عِلماً

2018/06/01 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج إنّ تزمّت الشعراء الأصوليين الذين يطالبون الحركة الشعرية الحديثة بأن تكون هي الممارسة (البراكسيس) والتطهير (الكاثارسيس) في آن واحد، ليتّسم بتسلطية فكرية لا مسوغ لها غير إقصاء العلم عن مجال تحرير الإنسان، ونفى كونه ممارسة لا تقلّ لزوما عن مهمّة تحرير الإنسان من الإنسان وهي تقوم بإنقاذه من نير قوى الطبيعة.إنّ الشعر قبل أي شيء هو علم يبحث في "الخيال" لا في مجال النظرية فحسب، بل على مستوى الممارسة......

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