السبت 2 حزيران 2018 م (18 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


إعتقال متهم بعد ساعات من إطلاقه النار على مواطن في جلولاء
2018/06/01 | 23:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ديالى / الغد برس:أفاد مصدر في المجلس المحلي لناحية جلولاء بمحافظة ديالى، اليوم الجمعة، بأن قوة امنية اعتقلت جانياً بعد ساعات من إطلاقه النار على مدني وإصابته بجروح في الناحية .وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "القوات الأمنية نجحت بإعتقال شخص قام عصر اليوم ، بإطلاق النار على مدني وأصابه بجروح في ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى".

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

وأضاف أنه "تم نقل الجاني الى مركز أمني للتحقيق وإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".وكان مدنياً قد أصيب بجروح عصر اليوم، بهجوم مسلح في ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعتقال متهم بعد ساعات من إطلاقه النار على مواطن في جلولاء ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعتقال متهم بعد ساعات من إطلاقه النار على مواطن في جلولاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).


كامل التفاصيل في: الغد برس ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ إعتقال 42 مطلوباً بنزاعات عشائرية في البصرة
⋙ صلاح يحصد هاتريك جوائز في فانتازي الدوري الإنجليزي
⋙ 🔴 كوفاسيتش : أتمني كل السعادة لزيدان
⋙ مصدر: مسؤولون حكوميون وراء تأجيل محاكمة اتحاد الكرة
⋙ فيتو أمريكي ضد مشروع قرار كويتي لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين
بالفيديو والصور
⋙ ناصر القصبي يرد على اتهامه بنشر الزنا في المجتمع السعودي (فيديو)
⋙ بالفيديو .. مظاهرات اهالي منطقة اليرموك ببغداد برفقة "خطيب الجمعة" و توجههم نحو مديرية الكهرباء
⋙ بالصور .. استشهاد متطوعة وإصابة عشرات الفلسطينيين خلال مسيرة الجمعة الثالثة من رمضان
الأكثر شيوعا