إعتقال متهم بعد ساعات من إطلاقه النار على مواطن في جلولاء

2018/06/01 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى / الغد برس:أفاد مصدر في المجلس المحلي لناحية جلولاء بمحافظة ديالى، اليوم الجمعة، بأن قوة امنية اعتقلت جانياً بعد ساعات من إطلاقه النار على مدني وإصابته بجروح في الناحية .وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "القوات الأمنية نجحت بإعتقال شخص قام عصر اليوم ، بإطلاق النار على مدني وأصابه بجروح في ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى".

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وأضاف أنه "تم نقل الجاني الى مركز أمني للتحقيق وإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".وكان مدنياً قد أصيب بجروح عصر اليوم، بهجوم مسلح في ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى.

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