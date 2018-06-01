القبض على داعشيين أثنين غرب الموصل

2018/06/01 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت القوات الأمنية، القبض على ارهابيين اثنين ينتميان لعصابات داعش غرب مدينة الموصل.وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "مفرزة من مديرية استخبارات وامن نينوى الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع مكافحة إرهاب زمار ألقت القبض على أحد عناصر داعش الإرهابي وهو مطلوب وفق المادة ٤ / ١ إرهاب في منطقة زمار".وأضاف "كما تمكنت مفرزة من المديرية وبالتنسيق مع مديرية شرطة تلعفر من إلقاء القبض على أحد عناصر داعش الإرهابي مطلوب وفق المادة ٤ / ١ إرهاب في منطقة المحلبية".انتهى

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