إعلام الحشد الشعبي يطلق ورشة صناعة الأفلام الوثائقية (صور)

2018/06/01 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق قسم التدريب في مديرية الإعلام بهيئة الحشد الشعبي، الجمعة، ورشة صناعة الأفلام الوثائقية للفترة 1 – 4 حزيران الجاري والتي تحمل اسم المصور الحربي الشهيد علي الأنصاري.

وقال مسؤول برنامج التدريب بالمديرية مؤيد الساعدي في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن "قسم التدريب في مديرية الإعلام بهيئة الحشد الشعبي اطلق، مساء اليوم، ورشة صناعة الأفلام الوثائقية والتي تحمل اسم المصور الحربي الشهيد علي الأنصاري بقيادة المدربة البولندية هانا بولاك".

وأضاف الساعدي، أن "الورشة التي ستستمر لمدة اربعة ايام (1- 4 حزيران) تهدف لتطوير مهارات المشاركين للوصول إلى انتاج افلام احترافية تنافس على الجوائز"، مبينا أنه "يشارك في الورشة إعلاميين من هيئة الحشد الشعبي باختصاصات الاخراج وكتابة السيناريو والتصوير والإنتاج والصوت والمونتاج ممن كانت لهم تجربة في المجال الحربي الميداني".

وأكد الساعدي، أن "هذه الورشة تأتي ضمن برنامج التدريب لمديرية الإعلام في الحشد الشعبي بإشراف معاونية التدريب والتعليم في هيئة الحشد الشعبي والتي اعتبرت عام 2018 هو عام للتدريب"، مؤكدا أن "هناك حاجة لتكثيف وتطوير الإنتاج الفني لتوثيق انتصارات قوات الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية وبطولاتهم الحربية والإنسانية وكذلك بيان جرائم الإرهاب واثره التدميري في الحياة الاجتماعية والخدمية في المناطق المحررة من سيطرة داعش".

تجدر الاشارة إلى أن هانا بولاك (مواليد 1967) هي مخرجة ومصورة ومنتجة سينمائية بولندية، حاصلة على جائزة أفضل منتج للأفلام الوثائقية في مهرجان كراكوف السينمائي لمحطة السكك الحديدية بالاد.

وتشغل هانا عضوا في لجنة التحكيم في مهرجان كراكوف السينمائي ومهرجان الوثيقة الوثائقي الدولي لحقوق الإنسان في غلاسكو ، اسكتلندا.



كما شغلت منصب خبيرة في وزارة الثقافة والتراث الوطني (بولندا) ، حيث قامت بتقييم المشاريع الوثائقية لمعهد الأفلام البولندي.

وفي عام 2014 ، أنجزت هانا بولاك فيلمها الوثائقي "شيء أفضل في المستقبل" الذي حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان أمستردام للأفلام الوثائقية (IDFA) ، وفاز بجوائز رئيسية في العديد من المهرجانات السينمائية ، بما في ذلك Filmfest München ، ومهرجان الحافة الوثائقية ، و Docs Against Gravity ، و ArtDoc مهرجان في موسكو ، ومهرجان تريست السينمائي ، ومهرجان يوروك للسينما ، والمهرجان السينمائي الدولي ومنتدى حقوق الإنسان ، ومهرجان واحد للأفلام السينمائية ، وفاز بمهرجانات وجوائز سينمائية أخرى.

وظهرت أعمال بولاك كمنتج ومخرج ومصور سينمائي على شبكات التلفزيون الرئيسية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك HBO الأمريكية ، ABC (شركة البث الأمريكية) ، Canal + ، France 2 ، تلفزيون Fuji ، ITN ، TVP (Telewizja Polska) ، TVN (بولندا) ، البلجيكية الراديو والتلفزيون والعديد من محطات التلفزيون الأخرى.

كما تم عرض أفلامها في مئات المهرجانات السينمائية في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك مهرجان صاندانس السينمائي ، ومهرجان الأفلام الوثائقية الدولي في أمستردام (IDFA) ، ومهرجان هوت سبرينغز للأفلام الوثائقية ، ومهرجان ترو / كاذيل السينمائي ، و FIPA (مهرجان البرامج الدولية للبرامج السمعية البصرية).

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