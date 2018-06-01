ترامب: لدينا قائمة عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية لكننا لن نطبقها

2018/06/01 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أعدت عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية، لكنها لن تقم بتفعيلها حاليا، مشيرا إلى أنه لا يفضل استخدام مصطلح الضغط الشديد بحق كوريا الشمالية.

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