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ترمب: ساجتمع مع زعيم كوريا الشمالية في 12 حزيران الجاري
2018/06/01 | 23:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في سنغافورة

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