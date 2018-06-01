2018/06/01 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات الوظائف الشهرية، لكنها كانت متباينة في الأداء الأسبوعي.

وتلقت "وول ستريت" الدعم من تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة والذي أظهر أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أكثر من التوقعات خلال مايو الماضي.

و تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي إلى 3.8% وهو أدنى مستوى منذ 18 عاماً، فيما ارتفع متوسط الأجور للموظفين الأمريكيين بأكثر من التوقعات خلال نفس الفترة.

وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن اجتماع 12 يونيو الجاري مع الزعيم الكوري الشمالي سيقام في موعده وذلك عقب لقائه بمبعوث من الدولة المنعزلة اليوم.

وفي بيانات أخرى، ارتفع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال مايو بأكثر من التقديرات.

وبنهاية التعاملات، صعد مؤشر "داو جونز" بنحو 0.9% ليربح 219.3 نقطة، ويصل إلى 24635.2 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.5%.

كما ارتفع "ستاندرد آند بوزر" بنسبة 1.1% إلى 2734.6 نقطة، محققاً مكاسب بنحو 0.5% في الأسبوع الجاري.

أما "ناسداك" فقد حقق مكاسب أسبوعية بنحو 1.6% بعد أن أغلق مرتفعاً بنسبة 1.5% إلى 7554.3 نقطة.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 94.202 دولار.

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