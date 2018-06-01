ناصر عبد الحفيظ اتابع مسلسلي رحيم وكلبش 2 وهما في طليعة مسلسلات رمضان 2018

2018/06/01 | 23:48

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

عبر صفحات تواصلة الإجتماعي أكد الفنان والكاتب الصحفي ناصر عبد الحفيظ علي تصدر مسلسلي رحيم وكلبش ٢ وصناعهما للمشهد الدرامي لرمضان ٢٠١٨ حيث كتب قائلا : مر أسبوعان علي ماراثون الدراما الرمضانية لهذا العام ويتصدر المشهد مسلسلي رحيم وكلبش ٢ ولايعني ذلك خفوت نجم بقية الاعمال التي تسعي جاهدة لاستقطاب قاعدة جماهيرية تضعها في الصدارة بل لكل عمل مذاقه ورشاقته وحضوره حسب جماهيرية صناعه ولكن يبقي اللافت للنظر ليس فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعي بل من خلال حديث الأسره المصرية والعربية التي منحت هذين العملين ثقلا يضع صانعيها في الصف الاول خاصة وأن النجمين ياسر جلال ومحمد رياض قد جذبا الانظار إليهما منذ الحلقات الأولي وسرت سمعة نجاح العمل كالنار في الهشيم فالمساحات التجسيدية للشخصيات المقدمه بين الثنائي جعلت هذه الطاقة الجماهيرية الهائله تكبر ككرة الثلج وتزداد يوما بعد يوم في إكتساب متابعين جدد يعيدون إكتشاف خامات فنية صادقة ومخلصه قادرة علي تحقيق روحانية وتناغم ونعومه الصديقان الصدوقان داخل عمل درامي نجح مؤلفه أن يكتب بحساسية شديده السيناريو والحوار بحبكة محكمة بعيده عن المط والحواشي التي وقع فيها الكثيرون لملء فراغات الساعات المطلوبة كما أننا في رحيم نجد أنفسنا أمام مخرج شديد التركيز والإقناع يمتلك أدواته بعبقرية وحيويه منح خلالها نجوم العمل دفعه ليظهروا لجمهورهم بشكل يليق بهم ولتاريخهم علي رأسهم النجم القدير حسن حسني ولنا مع المسلسل وقفات أخري لابراز أهم المشاهد التي وضعته في مقدمة الأعمال الرمضانية لهذا العام وفي صراع قريب من أجواء رحيم يأتي مسلسل كلبش ٢ الذي إستطاع أن يلفت إنتباه قاعدة جماهيرية إليه وإعادة إكتشاف النجم أمير كرارة حيث الجزء الثاني يحظي بقبول منقطع النظير يجعله في المقدمه وينافس بقوة للحصول علي لقب أفضل مسلسل رمضاني لهذا العام وأنصح عشاق الدراما التلفزيونية بمشاهدته ولنا معه وقفات كثيرة

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