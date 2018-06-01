2018/06/01 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على إرهابيين اثنين وسط الموصل.وقالت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وبمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة وكمين محكم تمكنت من القاء القبض على اثنين من الارهابيين بعد محاصرتهم في منطقة رجم حديد وسط الموصل".

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وأضافت انهما "مطلوبان للقضاء وفق احكام المادة ١/٤ إرهاب".

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