العثور على 6 انفاق لداعش في ديالى

2018/06/01 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة امنية ، اليوم الجمعة، العثور على 6 انفاق لداعش في تل قرة تبة بديالى.وذكر بيان تلقت لمركز الاعلام الامني تلقته وكالة انباء الطلبة ، إن ” القوات الأمنية في عمليات نينوى تعثر على نفق للارهابيين بداخله ثلاث حقائب تحتوي البسة مدنية وزي افغاني وارزاق ومعلابات و3 بطاريات موبايل ورمانة يدوية في ناحية […]

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