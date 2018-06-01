2018/06/01 | 23:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تمكنت قوة امنية ، اليوم الجمعة، العثور على 6 انفاق لداعش في تل قرة تبة بديالى.
وذكر بيان تلقت لمركز الاعلام الامني تلقته وكالة انباء الطلبة ، إن ” القوات الأمنية في عمليات نينوى تعثر على نفق للارهابيين بداخله ثلاث حقائب تحتوي البسة مدنية وزي افغاني وارزاق ومعلابات و3 بطاريات موبايل ورمانة يدوية في ناحية […]
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وذكر بيان تلقت لمركز الاعلام الامني تلقته وكالة انباء الطلبة ، إن ” القوات الأمنية في عمليات نينوى تعثر على نفق للارهابيين بداخله ثلاث حقائب تحتوي البسة مدنية وزي افغاني وارزاق ومعلابات و3 بطاريات موبايل ورمانة يدوية في ناحية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على 6 انفاق لداعش في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الطلبة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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