فيتو امريكي لحماية الفلسطينيين ومجلس الأمن يرد بالمثل

2018/06/01 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} استخدمت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، حق النقض "الفيتو" لإجهاض مشروع دولي تقدمت به الكويت لتوفير "حماية دولية" للفلسطينيين.ويطالب مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت الأمين العام للأمم المتحدة باقتراح أفكار من أجل "حماية دولية" للمدنيين الفلسطينيين.كما ينص على أن يوقف الجيش الإسرائيلي "استخدام أي قوة مفرطة وغير متناسبة وعشوائية".وكانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي تعهدت الخميس باستخدام حق النقض {فيتو} ضد مشروع القرار.ووصفت هايلي مشروع القرار بـ"أحادي الجانب على نحو فادح" لعدم ذكره حركة حماس المسلحة التي تسيطر على غزة.كما صوت مجلس الأمن ضد مشروع قرار أميركي بشأن غزة مضاد لمشروع توفير حماية دولية للفلسطينيين.انتهى

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