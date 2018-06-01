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الاتصالات العراقية تتفق مع كوردستان على وضع بوابات النفاذ الدولية للانترنت بمنفذ إبراهيم الخليل
2018/06/01 | 23:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- "انجاز مهم غير مسبوق

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