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2018/06/01 | 23:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دارت مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة من التحالف العربي، و"أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، أدت إلى سقوط نحو 11 قتيلا وجريحا.

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