فيتو أمريكي ضد مشروع قرار كويتي لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

2018/06/02 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، حق النقض “الفيتو” ضد المشروع الكويتي في مجلس الأمن الذي يطالب بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وصوتت 10 دول لصالح القرار، وعارضت دولة واحدة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، فيما امتنعت 4 دول عن التصويت.

وكانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي تعهدت الخميس باستخدام حق النقض “فيتو” ضد مشروع القرار.

وكان مشروع القرار يدعو لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل الجرائم الإسرائيلية الأخيرة.

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