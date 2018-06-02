مصدر: مسؤولون حكوميون وراء تأجيل محاكمة اتحاد الكرة

2018/06/02 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:أفاد مصدر رياضي رفيع، اليوم الجمعة، بأن مسؤولين حكوميين وراء تأجيل محاكمة اتحاد الكرة العراقي.وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "تدخل عدد من المسؤولين الحكوميين على مستوى عال كان وراء تأجيل محاكمة اتحاد الكرة العراقي".

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واضاف ان "هذا التدخل جاء بسبب التقارب السياسي مع عدد من اعضاء اتحاد الكرة الذي تحركوا بهذا الاتجاه".يشار الى ان محكمة جنايات الرصافة قررت تأجيل محاكمة اتحاد الكرة بشأن نزاهة الاموال في خليجي ٢١ التي اقيمت في البحرين.

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