🔴 كوفاسيتش : أتمني كل السعادة لزيدان

2018/06/02 | 00:10

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هاي كورة – صرح ماتيو كوفاسيتش ( لاعب الريال ) بأنه بمجرد أن أتي الي الريال راُي مدي روعته كنادي حيث حققوا انجاز سيكون من الصعب تكراره كما اوضح انهم فوجئوا برحيل زيدان و لكنه رحل كرجل نبيل سواه كلاعب أو كمدرب حيث انه يتمني له كل السعادة

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