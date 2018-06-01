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🔴 كوفاسيتش : أتمني كل السعادة لزيدان
2018/06/02 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – صرح ماتيو كوفاسيتش ( لاعب الريال ) بأنه بمجرد أن أتي الي الريال راُي مدي روعته كنادي حيث حققوا انجاز سيكون من الصعب تكراره كما اوضح انهم فوجئوا برحيل زيدان و لكنه رحل كرجل نبيل سواه كلاعب أو كمدرب حيث انه يتمني له كل السعادة

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