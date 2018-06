صلاح يحصد هاتريك جوائز في فانتازي الدوري الإنجليزي

2018/06/02 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كريم رزق فيسبوك تويتر حصد الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، ثلاث جوائز في فانتازي الدوري الإنجليزي عن موسم 2017/2018.

وكان صلاح قد قدم موسماً استثنائياً مع ليفربول في البريميرليج، تمكن من المساهمة في تسجيل 43 هدفاً خلال 36 مباراة مع الريدز، سجل 32 هدفاً وتوج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، وصنع 11 هدفاً.

وفي لعبة فانتازي البريميرليج، حصل صلاح على هاتريك جوائز للموسم المنصرم: 1-لاعب الجمهور المفضلصلاح كان اللاعب الأكثر شعبية في اللعبة حول العالم، تم امتلاكه بنسبة 56.7% من 5.9 مليون مدرب.



2-أعلى زيادة في السعرصلاح أثبت قيمته للمدربين بزيادة مذهلة بقيمة 1.6 مليون جنيه استرليني، حيث ارتفعت قيمته الشرائية من 9 مليون جنيه استرليني في بداية الموسم إلى 10.6 مليون جنيه استرليني في نهايته.

3-أعلى نقاطصلاح حصل على 303 نقطة في الموسم المنصرم، رقم قياسي جديد في لعبة فانتازي البريميرليج، متخطياً رقم المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز (295 نقطة) في موسم 2013/2014 حين كان لاعباً في صفوف ليفربول أيضاً.

The winners are in! 🥇See who won the #FPL full-time awards! 🏆 @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/XAyihJm3AW

— Fantasy Premier League (@OfficialFPL) June 1, 2018ويحاول صلاح التعافي من إصابة في الكتف لحقت به في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني للحاق بمنتخب مصر الذي يشارك في كأس العالم روسيا بعد أقل من أسبوعين.





