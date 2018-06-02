إعتقال 42 مطلوباً بنزاعات عشائرية في البصرة

2018/06/02 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} أعلنت قيادة عمليات البصرة، اعتقال 42 مطلوباً متورطاً بنزاعات عشائرية.وذكر بيان لقيادة العمليات تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "مناطق شمال البصرة نفذت مساء الخميس وصباح الجمعة، عمليات دهم وتفتيش واسعة وبحث عن المطلوبين والمحرضين والمتورطين في النزاعات العشائرية قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري الذي اشرف ميدانيا وبشكل مباشر على حملات الدهم والتفتيس اكد على استخدام القوة والرد المباشر واعتقال المتورطين".وأضاف "كما باشرت قطعات قيادة العمليات والوحدات الملحقة بها بمداهة مناطق ناحية الامام الصادق والهارثة والدير أسفرت عن اعتقال ٣١ مطلوباً متورطين في نزاعات عشائرية تم تحويلهم الى مديرية شرطة الهوير".وأشار الى ان "قوة من الفوج الثالث في لواء مغاوير قيادة العمليات باعتقال ١١ مطلوباً من المشاركين في نزاع عشائري شهدته مناطق الصينخ كرمة علي صباح اليوم".انتهىبواسط: علي البطاط

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