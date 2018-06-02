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2018/06/02 | 00:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: "إن لدينا إجراءات لمواجهة المد الإيراني، ومقتنعون بضرورة عودة اللحمة للعالم العربي، مع الحاجة إلى وسط عربي أساسه السعودية ومصر، يتواصل مع العراق والأردن؛ ليضمن أن العلاقة مع تركيا وإيران علاقة على أساس السيادة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أساسه السعودية ومصر"... مشروع عربي جديد في الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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