2018/06/02 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: "إن لدينا إجراءات لمواجهة المد الإيراني، ومقتنعون بضرورة عودة اللحمة للعالم العربي، مع الحاجة إلى وسط عربي أساسه السعودية ومصر، يتواصل مع العراق والأردن؛ ليضمن أن العلاقة مع تركيا وإيران علاقة على أساس السيادة".

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